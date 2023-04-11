Лига чемпионов11 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:40
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ВИДЕО. Родри забил в девятку. Ман Сити вышел вперед в матче с Баварией
В противостоянии 1/4 финала ЛЧ хозяева поля забили гол на 28-й минуте
11 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:40
1079
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Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».
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В середине первого тайма хозяева вышли вперед. На 28-й минуте Родри забил точным ударом издалека в девятку.
ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.
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