ВИДЕО. Родри забил в девятку. Ман Сити вышел вперед в матче с Баварией

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

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В середине первого тайма хозяева вышли вперед. На 28-й минуте Родри забил точным ударом издалека в девятку.

ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.