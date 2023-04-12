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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:04
142
1

Чеферина обвиняют в подделке документов для выборов президента УЕФА

5 апреля словенский функционер был переизбран на новый 4-летний срок

12 апреля 2023, 01:43 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:04
142
1
Чеферина обвиняют в подделке документов для выборов президента УЕФА
УЕФА. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин обвиняется в подделке документов для переизбрания на пост президента УЕФА.

Вопросы возникли относительно резюме, заполненного словенцем, когда он подавал свою кандидатуру на выборы президента УЕФА в 2016 году.

В его резюме отмечается, что с 2006 по 2011 годы он был членом правления клуба «Олимпия» Любляна. Словенское издание Prava провело расследование и считает, что эти документы были подделаны. Это важно, поскольку необходим соответствующий опыт, чтобы претендовать на высокий пост в УЕФА.

Ни на одном из документов, подписанных членами правления клуба за этот период, нет подписи Александера. Журналисты опубликовали некоторые документы, на которых стоят подписи других функционеров, руководивших командой в тот период (картинка 2).

Если информация будет подтверждена, то получится, что Чеферин незаконно переизбрался на пост президента УЕФА. Однако сайт Словенской федерации предоставил информацию (картинка 1), что Чеферин все-таки работал в «Олимпии». Является ли это истиной, пока неизвестно.

Александер Чеферин стал президентом УЕФА 14 сентября 2016 года, сменив на этом посту исполняющего обязанности Анхеля Марию Вильяра. Недавно, 5 апреля 2023 года, Чеферин был переизбран на новый 4-летний срок.

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Комментарии 1
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AndiM
Ну з ним вже давно все зрозуміло, павелка може підтримувати або повне гімно або рінах, що майже одне й те саме.
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