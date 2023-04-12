Лига чемпионов12 апреля 2023, 02:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:11
246
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ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»
12 апреля 2023, 02:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:11
246
1
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Я все еще никак не могу принять итоговый результат. Нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким.
Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 0:2. Не стремлюсь преуменьшить этот результат. Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи».
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