ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Я все еще никак не могу принять итоговый результат. Нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким.

Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 0:2. Не стремлюсь преуменьшить этот результат. Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи».