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  4. ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 02:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:11
246
1

ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

12 апреля 2023, 02:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:11
246
1
ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Я все еще никак не могу принять итоговый результат. Нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким.

Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 0:2. Не стремлюсь преуменьшить этот результат. Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи».

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Бавария пресс-конференция Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария Томас Тухель
Источник УЕФА
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Серж Р
То ли еще будет Чую в будущем году будут разговоры, что 3 место в БЛ для Баварии тоже успех
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