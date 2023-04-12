12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Челси».