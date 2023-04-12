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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 01:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:18
41
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Челси

Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву

12 апреля 2023, 01:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:18
41
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Челси».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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