Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву
12 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Наполи».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Недавно в Неаполе «Милан» разгромил «Наполи» со счетом 4:0. В первом круге Серии А Хвича и компания обыграли «красно-черных» 2:1 на Сан-Сиро в сентябре. Всего уже в 6 очных матчах кряду в этой паре строго побеждали гости.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи».
Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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