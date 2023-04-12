12 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Недавно в Неаполе «Милан» разгромил «Наполи» со счетом 4:0. В первом круге Серии А Хвича и компания обыграли «красно-черных» 2:1 на Сан-Сиро в сентябре. Всего уже в 6 очных матчах кряду в этой паре строго побеждали гости.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи».

Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция