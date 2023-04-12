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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:47
31
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи

Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву

12 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:47
31
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Наполи».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи».

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Источник Sport.ua
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