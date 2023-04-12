Лига чемпионов12 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:47
31
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву
12 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:47
31
0
12 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2023, 09:27 12
Мичел рассказал о голевой ситуации
Баскетбол | 11 апреля 2023, 20:56 6
Провал в четвертой четверти чуть не привел к вылету из Еврокубка, но все обошлось
Футбол | 12.04.2023, 00:05
Другие виды | 11.04.2023, 19:36
Футбол | 11.04.2023, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2023, 13:50 3
10.04.2023, 09:59 5
11.04.2023, 08:28 3
10.04.2023, 14:48 6
10.04.2023, 09:36 1
10.04.2023, 12:07 18
11.04.2023, 20:21 14
10.04.2023, 23:57 12