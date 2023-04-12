Элина СВИТОЛИНА: «В моем возвращении большую роль сыграл Гаэль»

Экс-лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед началом выступлений на грунтовом 60-тысячнике в Кьяссо (Швейцария):

«Почему я решила сыграть в Кьяссо? Мне всегда нравилось в Тичино [швейцарский кантон, где находится город Кьяссо], мой муж живет в Швейцарии, и я слышала много хорошего об этом турнире. Я благодарна организаторам за wild card.

Ощущения от возвращения на корт в Чарльстоне были великолепными, я скучала по этим чувствам. Кьяссо – идеальный турнир, чтобы сыграть хорошие матчи и вернуть стабильность, но я буду воспринимать каждый турнир просто матч за матчем. С января я возобновила тренировки с целью вернуться как можно скорее, и я работала на грунте в течение двух месяцев, зная, что, скорее всего, мои первые матчи совпадут с этим временем сезона.

В моем возвращении большую роль сыграл Гаэль. Этой зимой мы оба готовились к тому чтобы вернуться в теннис и это было здорово, потому что мы мотивировали друг друга: важно иметь кого-то, кто понимает твои цели.

Какие у меня цели в рейтинге? Я отдаю приоритет своему теннису, потому как рейтинг станет следствием того уровня, который я смогу показать».

На этой неделе Элина Свитолина выступает на турнире ITF в Кьяссо (Швейцария). Ее первая соперница – Елена-Габриэла Русе.