Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь, Лэмпард сможет добиться успеха с Челси»
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:42
227
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь, Лэмпард сможет добиться успеха с Челси»

Итальянец – о работе экс-подопечного по лондонскому клубу

11 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:42
227
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь, Лэмпард сможет добиться успеха с Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе Фрэнка Лэмпарда во главе «Челси», с которым «галактикос» 12 апреля встретятся в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него. Однако это не изменит того, что произойдет во время матча. Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха. Конечно, мне грустно [что «Челси» не в лучшей форме]. У меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю «Челси». Я провел там два хороших сезона.

Вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», – признался Анчелотти.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.

По теме:
Еще один кандидат? Челси провел переговоры с Почеттино
Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»
Анчелотти намерен отработать контракт с Реалом
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Челси Реал - Челси Фрэнк Лэмпард
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Футбол | 11 апреля 2023, 02:02 0
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной

Украинский хавбек получил 6,8 от SofaScore

Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»
Футбол | 11 апреля 2023, 09:48 26
Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»
Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»

Дисквалификация игрока подошла к завершению

Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Футбол | 11.04.2023, 15:47
Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Футбол | 11.04.2023, 10:49
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Футбол | 11.04.2023, 12:21
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
09.04.2023, 18:45 4
Хоккей
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
09.04.2023, 22:41
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
09.04.2023, 21:10 12
Футбол
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
10.04.2023, 03:41 3
Бокс
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
09.04.2023, 20:25 15
Футбол
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
10.04.2023, 13:50 3
Бокс
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
09.04.2023, 17:57 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности