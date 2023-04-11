Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь, Лэмпард сможет добиться успеха с Челси»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе Фрэнка Лэмпарда во главе «Челси», с которым «галактикос» 12 апреля встретятся в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него. Однако это не изменит того, что произойдет во время матча. Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

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Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха. Конечно, мне грустно [что «Челси» не в лучшей форме]. У меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю «Челси». Я провел там два хороших сезона.

Вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», – признался Анчелотти.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.