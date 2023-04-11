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Испания
11 апреля 2023, 17:03 |
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Анчелотти намерен отработать контракт с Реалом

Тренер опроверг все слухи

11 апреля 2023, 17:03 |
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Анчелотти намерен отработать контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном уходе из Мадрида в конце текущего сезона:

«Для таких ситуаций есть хорошая пословица: «Болтовню ветер собирает». Вот и все. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу отработать его», – сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти может перейти в «Челси» или сборную Бразилии.

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Источник Джанлука Ди Марцио
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