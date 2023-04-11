Испания11 апреля 2023, 17:03 |
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Анчелотти намерен отработать контракт с Реалом
Тренер опроверг все слухи
11 апреля 2023, 17:03 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном уходе из Мадрида в конце текущего сезона:
«Для таких ситуаций есть хорошая пословица: «Болтовню ветер собирает». Вот и все. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу отработать его», – сказал итальянский специалист.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти может перейти в «Челси» или сборную Бразилии.
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