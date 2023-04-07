Челси рассматривает возможность возвращения Анчелотти

Руководство «Челси» продолжает поиски тренера, который возглавит команду летом. После Антонио Конте и Жозе Моуриньо, «Синие» обратили внимание на еще одного своего бывшего коуча – Карло Анчелотти, который работал с командой в 2009 – 2011 годах.

«Челси» попытается подписать Анчелотти, если летом тот покинет «Реал». Для того, чтобы сохранить свою должность в Мадриде, итальянцу необходимо выиграть хотя бы один трофей в нынешнем сезоне.

«Челси» хочет назначить тренера, который умеет эффективно работать в тандеме с техническим директором. Анчелотти на протяжении своей карьеры неоднократно приходилось работать в таких условиях.