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  4. Челси рассматривает возможность возвращения Анчелотти
Англия
07 апреля 2023, 13:29 |
336
0

Челси рассматривает возможность возвращения Анчелотти

Тренер «Реала» может летом сменить клуб

07 апреля 2023, 13:29 |
336
0
Челси рассматривает возможность возвращения Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Руководство «Челси» продолжает поиски тренера, который возглавит команду летом. После Антонио Конте и Жозе Моуриньо, «Синие» обратили внимание на еще одного своего бывшего коуча – Карло Анчелотти, который работал с командой в 2009 – 2011 годах.

«Челси» попытается подписать Анчелотти, если летом тот покинет «Реал». Для того, чтобы сохранить свою должность в Мадриде, итальянцу необходимо выиграть хотя бы один трофей в нынешнем сезоне.

«Челси» хочет назначить тренера, который умеет эффективно работать в тандеме с техническим директором. Анчелотти на протяжении своей карьеры неоднократно приходилось работать в таких условиях.

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Челси Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник ESPN
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