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  4. Еще один кандидат? Челси провел переговоры с Почеттино
Англия
11 апреля 2023, 18:07 |
262
0

Еще один кандидат? Челси провел переговоры с Почеттино

Аргентинский тренер может вернуться в АПЛ

11 апреля 2023, 18:07 |
262
0
Еще один кандидат? Челси провел переговоры с Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» провел переговоры с известным аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс.

Результат разговора сторон не известен. «Челси» рассматривает Почеттино как потенциального нового тренера, который может возглавить команду летом. До конца сезона с «Синими» будет работать Фрэнк Лэмпард.

Ранее Маурисио Почеттино уже работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Также 51-летним аргентинцем интересуется «Интер».

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Источник Twitter
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