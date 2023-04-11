Еще один кандидат? Челси провел переговоры с Почеттино

«Челси» провел переговоры с известным аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс.

Результат разговора сторон не известен. «Челси» рассматривает Почеттино как потенциального нового тренера, который может возглавить команду летом. До конца сезона с «Синими» будет работать Фрэнк Лэмпард.

Ранее Маурисио Почеттино уже работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Также 51-летним аргентинцем интересуется «Интер».