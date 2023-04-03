Интер контактировал с Почеттино

4 поражения в последних 5 турах Серии А поставили под сомнение будущее Симоне Индзаги нпа посту главного тренера «Интера». Для него решающими могут стать три ближайших матча – против «Ювентуса», «Салернитаны» и «Бенфики».

По информации итальянских СМИ, руководство «Интера» недавно в условиях секретности связывался с Маурисио Почеттино. В его услугах также заинтересованы «Реал» и «Тоттенхэм».

Кроме Почеттино, в шорт-листе «Интера» присутствуют имена Антонио Конте, Роберто Де Дзерби и Тиаго Мотты.