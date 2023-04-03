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  4. Интер контактировал с Почеттино
Италия
03 апреля 2023, 17:53 |
124
0

Интер контактировал с Почеттино

Экс-тренер «ПСЖ» может заменить Симоне Индзаги

03 апреля 2023, 17:53 |
124
0
Интер контактировал с Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

4 поражения в последних 5 турах Серии А поставили под сомнение будущее Симоне Индзаги нпа посту главного тренера «Интера». Для него решающими могут стать три ближайших матча – против «Ювентуса», «Салернитаны» и «Бенфики».

По информации итальянских СМИ, руководство «Интера» недавно в условиях секретности связывался с Маурисио Почеттино. В его услугах также заинтересованы «Реал» и «Тоттенхэм».

Кроме Почеттино, в шорт-листе «Интера» присутствуют имена Антонио Конте, Роберто Де Дзерби и Тиаго Мотты.

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Интер Милан Симоне Индзаги Маурисио Почеттино
Источник La Gazzetta dello Sport
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