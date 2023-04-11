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WTA
11 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:35
798
0

Стало известно расписание Свитолиной до Ролан Гаррос

Украинка наметила участие в четырех турнирах

11 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:35
798
0
Стало известно расписание Свитолиной до Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на прошлой неделе вернулась в тур после рождения дочери, в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции примет участие в четырех турнирах грунтовой серии.

Имея wild card от организаторов, Свитолина выступит на турнирах ITF W100 в Оэйраше (17-23 квітня), WTA 125 в Сен-Мало (1-7 травня) и WTA 250 в Страсбурге (21-27 травня).

Как ранее сообщалось, по защищенному рейтингу Элина также сыграет на турнире WTA 1000 в Риме (9-20 травня).

Кстати, на Ролан Гаррос Элина Свитолина тоже сможет сыграть благодаря защищенному рейтингу.

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Элина Свитолина ITF Оэйраш WTA Рим WTA Сен-Мало WTA Страсбург Ролан Гаррос 2023
Источник Большой теннис Украины
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