Стало известно расписание Свитолиной до Ролан Гаррос
Украинка наметила участие в четырех турнирах
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на прошлой неделе вернулась в тур после рождения дочери, в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции примет участие в четырех турнирах грунтовой серии.
Имея wild card от организаторов, Свитолина выступит на турнирах ITF W100 в Оэйраше (17-23 квітня), WTA 125 в Сен-Мало (1-7 травня) и WTA 250 в Страсбурге (21-27 травня).
Как ранее сообщалось, по защищенному рейтингу Элина также сыграет на турнире WTA 1000 в Риме (9-20 травня).
Кстати, на Ролан Гаррос Элина Свитолина тоже сможет сыграть благодаря защищенному рейтингу.
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