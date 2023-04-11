Стало известно расписание Свитолиной до Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на прошлой неделе вернулась в тур после рождения дочери, в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции примет участие в четырех турнирах грунтовой серии.

Имея wild card от организаторов, Свитолина выступит на турнирах ITF W100 в Оэйраше (17-23 квітня), WTA 125 в Сен-Мало (1-7 травня) и WTA 250 в Страсбурге (21-27 травня).

Как ранее сообщалось, по защищенному рейтингу Элина также сыграет на турнире WTA 1000 в Риме (9-20 травня).

Кстати, на Ролан Гаррос Элина Свитолина тоже сможет сыграть благодаря защищенному рейтингу.