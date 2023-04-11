Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Место Месси – в Барсе»
Испания
11 апреля 2023, 17:45 |
554
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Место Месси – в Барсе»

Форвард «Барселоны» – о возвращении аргентинца

11 апреля 2023, 17:45 |
554
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Место Месси – в Барсе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски положительно отозвался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб:

«Место Месси – в «Барсе», и, если он вернется, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место – здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

По теме:
Челси ведет переговоры с вундеркиндом из Барселоны
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Барселона Роберт Левандовски Лионель Месси ПСЖ
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»
Футбол | 11 апреля 2023, 10:29 0
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»

Наставник надеется преодолеть свои проблемы

Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Футбол | 10 апреля 2023, 19:04 8
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение

«Горожане» недовольны трансфером украинского игрока

Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Баскетбол | 10.04.2023, 20:01
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Война | 11.04.2023, 12:24
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Футбол | 10.04.2023, 21:35
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
10.04.2023, 03:41 3
Бокс
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
10.04.2023, 13:50 3
Бокс
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
09.04.2023, 20:32 103
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности