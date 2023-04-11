Испания11 апреля 2023, 17:45 |
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Место Месси – в Барсе»
Форвард «Барселоны» – о возвращении аргентинца
11 апреля 2023, 17:45 |
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски положительно отозвался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб:
«Место Месси – в «Барсе», и, если он вернется, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место – здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе».
Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.
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