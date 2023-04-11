Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Место Месси – в Барсе»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски положительно отозвался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб:

«Место Месси – в «Барсе», и, если он вернется, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место – здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.