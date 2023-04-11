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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:26
553
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»

Тренер «Баварии» – о лидере атак «Манчестер Сити»

11 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:26
553
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, как его команда будет пытаться сдерживать лидера атак «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Показатели Холанда очень впечатляют. Его атлетизм и жажду забивать видно сразу. Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов.

Мы можем найти решение, чтобы сдержать его только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства».

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Томас Тухель Бавария Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов
Источник Twitter
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