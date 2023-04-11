Лига чемпионов11 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:26
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Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»
Тренер «Баварии» – о лидере атак «Манчестер Сити»
11 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:26
553
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, как его команда будет пытаться сдерживать лидера атак «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:
«Показатели Холанда очень впечатляют. Его атлетизм и жажду забивать видно сразу. Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов.
Мы можем найти решение, чтобы сдержать его только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства».
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