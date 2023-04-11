Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, как его команда будет пытаться сдерживать лидера атак «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Показатели Холанда очень впечатляют. Его атлетизм и жажду забивать видно сразу. Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов.

Мы можем найти решение, чтобы сдержать его только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства».