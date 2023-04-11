Лига чемпионов11 апреля 2023, 16:17 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:35
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Лидер атак Наполи пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с Миланом
Осимхен не успевает вернуться в строй
11 апреля 2023, 16:17 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:35
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Лучший бомбардир клуба «Наполи» в текущем сезоне Виктор Осимхен не сыграет в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».
Об этом уведомил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис в комментарии изданию La Repubblica.
Как известно, Виктор Осимхен вернулся в клуб из расположения сборной Нигерии с повреждением приводящей мышцы левого бедра.
Первый четвертьфинал Лиги чемпионов «Милан» - «Наполи» состоится в среду, 12 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.
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