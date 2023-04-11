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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 16:17 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:35
425
0

Лидер атак Наполи пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с Миланом

Осимхен не успевает вернуться в строй

11 апреля 2023, 16:17 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:35
425
0
Лидер атак Наполи пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лучший бомбардир клуба «Наполи» в текущем сезоне Виктор Осимхен не сыграет в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

Об этом уведомил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис в комментарии изданию La Repubblica.

Как известно, Виктор Осимхен вернулся в клуб из расположения сборной Нигерии с повреждением приводящей мышцы левого бедра.

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов «Милан» - «Наполи» состоится в среду, 12 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.

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Виктор Осимхен Наполи травма Лига чемпионов Милан - Наполи Милан
Источник La Repubblica
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