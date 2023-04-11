Лидер атак Наполи пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с Миланом

Лучший бомбардир клуба «Наполи» в текущем сезоне Виктор Осимхен не сыграет в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

Об этом уведомил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис в комментарии изданию La Repubblica.

Как известно, Виктор Осимхен вернулся в клуб из расположения сборной Нигерии с повреждением приводящей мышцы левого бедра.

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов «Милан» - «Наполи» состоится в среду, 12 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.