Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Осимхена: «Виктор – сильнейший в мире, даже сильнее Холанда»
Италия
05 апреля 2023, 11:13 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:41
375
1

Агент Осимхена: «Виктор – сильнейший в мире, даже сильнее Холанда»

Нигерийцу выдана порция лестной характеристики

05 апреля 2023, 11:13 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:41
375
1
Агент Осимхена: «Виктор – сильнейший в мире, даже сильнее Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Андреа Д'Амико, который представляет интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался об уровне игре своего клиента в нынешнем сезоне-2022/2023.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии.

Осимхен – сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанд. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжелые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счет, это только мое мнение», – заявил Д'Амико.

Ранее сообщалось, что Осимхен сейчас находится в лазарете «Наполи», получив травму в расположении сборной Нигерии.

По теме:
ВИДЕО. Кариус/Кобель-стайл. Голкипер клуба Италии совершил эпичный фейл
Пожар в раздевалке. Эмполи обыграл Лечче, у Сассуоло и Торино – ничья
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи сыграл не на привычном уровне»
Виктор Осимхен Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛОПП: «Если дела идут не так как нужно, все равно нужно бороться»
Футбол | 05 апреля 2023, 04:47 2
КЛОПП: «Если дела идут не так как нужно, все равно нужно бороться»
КЛОПП: «Если дела идут не так как нужно, все равно нужно бороться»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал ничью в игре против «Челси»

Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Футбол | 04 апреля 2023, 15:55 22
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Милане»

Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Футбол | 04.04.2023, 14:23
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Футбол | 05.04.2023, 03:40
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Футбол | 04.04.2023, 23:55
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
От брехло, хоче і для себе побільший шмат урвати з продажу Осімхена
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Колби КОВИНГТОН: «Бил бы путина, пока бы на нем не осталось живого места»
Колби КОВИНГТОН: «Бил бы путина, пока бы на нем не осталось живого места»
03.04.2023, 15:59 8
MMA
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 12
Футбол
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
03.04.2023, 19:35 35
Футбол
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 4
Бокс
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
03.04.2023, 16:31 1
Футбол
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности