Агент Осимхена: «Виктор – сильнейший в мире, даже сильнее Холанда»

Андреа Д'Амико, который представляет интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался об уровне игре своего клиента в нынешнем сезоне-2022/2023.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии.

Осимхен – сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанд. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжелые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счет, это только мое мнение», – заявил Д'Амико.

Ранее сообщалось, что Осимхен сейчас находится в лазарете «Наполи», получив травму в расположении сборной Нигерии.