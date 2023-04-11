Англия11 апреля 2023, 16:11 |
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Лидер защиты Челси восстановился после травмы
Тиаго Силва снова тренируется с командой
11 апреля 2023, 16:11 |
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Ключевой центральный защитник «Челси» Тиаго Силва восстановился после травмы и возобновил тренировки с командой. Он не играл с конца февраля из-за повреждения связок колена.
Также тренировались в общей группе Рахим Стерлинг, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Нголо Канте. Завтра, 12 апреля «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом».
В нынешнем сезоне на счету 38-летнего Тиаго Силвы 2 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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