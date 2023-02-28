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Англия
28 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 28 февраля 2023, 13:14
636
0

Новая проблема команды Мудрика. У основного защитника Челси травма колена

Тиаго Силва вряд ли вернется на поле в нынешнем сезоне

28 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 28 февраля 2023, 13:14
636
0
Новая проблема команды Мудрика. У основного защитника Челси травма колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

«Челси» на официальном сайте объявил о серьезное травме, которую основной защитник команды Тиаго Силва получил в матче против «Тоттенхэма».

У бразильского игрока серьезное повреждение колена, о сроках восстановления информации пока нет.

38-летний Силва в нынешнем сезоне является одним из самых стабильных игроков Синих. Успел провести 27 матчей и сделал две результативные передачи.

Команда Михаила Мудрика в АПЛ сейчас идет на 10-й позиции.

В центре обороны «Челси» могут сыграть Бенуа Бадиашиль, Трэвор Чалоба, Уэсли Фофана и Калиду Кулибали.

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Челси Тиаго Силва чемпионат Англии по футболу травма
Источник ФК Челси
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