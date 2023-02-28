Новая проблема команды Мудрика. У основного защитника Челси травма колена
Тиаго Силва вряд ли вернется на поле в нынешнем сезоне
«Челси» на официальном сайте объявил о серьезное травме, которую основной защитник команды Тиаго Силва получил в матче против «Тоттенхэма».
У бразильского игрока серьезное повреждение колена, о сроках восстановления информации пока нет.
38-летний Силва в нынешнем сезоне является одним из самых стабильных игроков Синих. Успел провести 27 матчей и сделал две результативные передачи.
Команда Михаила Мудрика в АПЛ сейчас идет на 10-й позиции.
В центре обороны «Челси» могут сыграть Бенуа Бадиашиль, Трэвор Чалоба, Уэсли Фофана и Калиду Кулибали.
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