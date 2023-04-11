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  4. Челси ведет переговоры с вундеркиндом из Барселоны
Англия
11 апреля 2023, 15:09 |
670
0

Челси ведет переговоры с вундеркиндом из Барселоны

Гави может продолжить карьеру в АПЛ

11 апреля 2023, 15:09 |
670
0
Челси ведет переговоры с вундеркиндом из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

«Челси» начал работу над подписанием полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщают испанские СМИ.

Первые контакты сторон состоялись несколько недель назад и были оценены как положительные. В ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров, на котором уже будет обсуждаться конкретика.

Осенью прошлого года Гави подписал новый контракт с «Барселоной», но клуб не смог его зарегистрировать из-за лимита зарплат в Ла Лиге. 18-летний хавбек хочет остаться в «Барселоне», но при этом считает, что клуб недостаточно активно работает над решением проблемы с контрактом.

«Челси» предлагает Гави очень выгодные финансовые условия. Также аргументом в пользу смены клуба для хавбека может стать назначение Луиса Энрике на пост главного тренера «Челси». Ранее Гави уже играл под его руководством в сборной Испании.

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Источник AS
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