Суд отменил регистрацию контракта Гави. Он должен сменить игровой номер

Суд Барселоны принял решение отменить регистрацию нового контракта испанского хавбека Гави с «Барселоной».

Причиной стало то, что что каталонский клуб не подал вовремя документы, опоздав на один день с подачей заявления на регистрацию соглашения 18-летнего футболиста.

Похоже, Гави придется играть под прежним игровым номером 30, хотя он сменил его в январе на 6-й.

В конце января «Барселона» через суд добилась права на регистрацию нового контракта Гави, который предусматривает зарплату футболиста в размере около 8 млн евро в год.

Однако Ла Лига подала апелляцию, и на днях суд аннулировал предыдущее решение о регистрации контракта Гави. Суд учел, что каталонский клуб опоздал и подал иск после дедлайна.

Теперь «Барселона» имеет право подать апелляцию на это решение, и судебные разбирательства будут продолжаться.