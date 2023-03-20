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Испания
20 марта 2023, 05:09 | Обновлено 20 марта 2023, 05:16
68
0

Суд отменил регистрацию контракта Гави. Он должен сменить игровой номер

Хавбеку «Барселоны» придется играть под номером 30, хотя он сменил его на 6-й

20 марта 2023, 05:09 | Обновлено 20 марта 2023, 05:16
68
0
Суд отменил регистрацию контракта Гави. Он должен сменить игровой номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Суд Барселоны принял решение отменить регистрацию нового контракта испанского хавбека Гави с «Барселоной».

Причиной стало то, что что каталонский клуб не подал вовремя документы, опоздав на один день с подачей заявления на регистрацию соглашения 18-летнего футболиста.

Похоже, Гави придется играть под прежним игровым номером 30, хотя он сменил его в январе на 6-й.

В конце января «Барселона» через суд добилась права на регистрацию нового контракта Гави, который предусматривает зарплату футболиста в размере около 8 млн евро в год.

Однако Ла Лига подала апелляцию, и на днях суд аннулировал предыдущее решение о регистрации контракта Гави. Суд учел, что каталонский клуб опоздал и подал иск после дедлайна.

Теперь «Барселона» имеет право подать апелляцию на это решение, и судебные разбирательства будут продолжаться.

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Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига Гави суд игровой номер
Источник Relevo
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