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Испания
31 января 2023, 16:15 | Обновлено 31 января 2023, 16:29
265
0

Победа в суде. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави

Каталонцы уже уведомили Ла Лигу

31 января 2023, 16:15 | Обновлено 31 января 2023, 16:29
265
0
Победа в суде. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Испанская «Барселона» через суд добилась права на регистрацию нового контракта полузащитника Гави. Еще в сентябре прошлого года «блауграна» объявила о подписании улучшенного соглашения с 18-летним игроком. Однако клуб не мог до сих пор зарегистрировать соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

В декабре Ла Лига наложила вето на регистрацию Гави как игрока основного состава «Барселоны». Причина – раздутая ведомость зарплат клуба. Именно по этой причине Гави играл до сих пор под 30-м номером, а не под 6-м, как хочет.

Коммерческий суд в Барселоне поддержал прошение футбольного клуба и дал ему право заявить Гави в качестве игрока первой команды, то есть зарегистрировать его новый контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 18 матчей, сделал 2 ассиста.

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Источник ФК Барселона
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