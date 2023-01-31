Победа в суде. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави

Испанская «Барселона» через суд добилась права на регистрацию нового контракта полузащитника Гави. Еще в сентябре прошлого года «блауграна» объявила о подписании улучшенного соглашения с 18-летним игроком. Однако клуб не мог до сих пор зарегистрировать соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

В декабре Ла Лига наложила вето на регистрацию Гави как игрока основного состава «Барселоны». Причина – раздутая ведомость зарплат клуба. Именно по этой причине Гави играл до сих пор под 30-м номером, а не под 6-м, как хочет.

Коммерческий суд в Барселоне поддержал прошение футбольного клуба и дал ему право заявить Гави в качестве игрока первой команды, то есть зарегистрировать его новый контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 18 матчей, сделал 2 ассиста.