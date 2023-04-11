В среду, 12 апреля, состоится матч 6 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Шахтер» Донецк.