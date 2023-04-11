Лига чемпионов11 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 11 апреля 2023, 14:34
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Лерой САНЕ: «С нетерпением жду матча с Манчестер Сити»
Вингер «Баварии» – о предстоящем противостоянии с бывшим клубом
11 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 11 апреля 2023, 14:34
222
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Вингер немецкой «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«С нетерпением жду матча с «Манчестер Сити». Я провел в этом клубе действительно потрясающее время и завел много друзей. Я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом. Мы все еще являемся хорошими друзьями», - сказал Сане.
Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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