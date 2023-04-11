Лерой САНЕ: «С нетерпением жду матча с Манчестер Сити»

Вингер немецкой «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«С нетерпением жду матча с «Манчестер Сити». Я провел в этом клубе действительно потрясающее время и завел много друзей. Я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом. Мы все еще являемся хорошими друзьями», - сказал Сане.

Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.