Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Важно, чтобы мы организованно играли в обороне»

Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – очень хорошая команда. Нам всем надо быть полностью сконцентрированными и показать великолепный футбол. Очевидно, что это будет тяжелый матч. Важно, чтобы мы организованно играли в обороне. Холанд – фантастический игрок, но если партнеры не смогут отдавать хорошие передачи, ему будет сложно», - сказал де Лигт.

Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.