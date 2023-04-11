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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 12:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 12:44
44
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Важно, чтобы мы организованно играли в обороне»

Защитник «Баварии» – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Сити»

11 апреля 2023, 12:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 12:44
44
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Важно, чтобы мы организованно играли в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – очень хорошая команда. Нам всем надо быть полностью сконцентрированными и показать великолепный футбол. Очевидно, что это будет тяжелый матч. Важно, чтобы мы организованно играли в обороне. Холанд – фантастический игрок, но если партнеры не смогут отдавать хорошие передачи, ему будет сложно», - сказал де Лигт.

Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Маттейс де Лигт Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария
Источник УЕФА
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