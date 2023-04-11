Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Важно, чтобы мы организованно играли в обороне»
Защитник «Баварии» – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Сити»
Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» – очень хорошая команда. Нам всем надо быть полностью сконцентрированными и показать великолепный футбол. Очевидно, что это будет тяжелый матч. Важно, чтобы мы организованно играли в обороне. Холанд – фантастический игрок, но если партнеры не смогут отдавать хорошие передачи, ему будет сложно», - сказал де Лигт.
Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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