Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил дисквалификацию лидера команды Виталия Буяльского, который получил красную карточку за оскорбление арбитра после матча с «Днепром-1».

«Кто лидер «Динамо»? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается».

«Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка», — сказал Суркис.

Буяльский уже отбыл дисквалификацию и может вернуться в следующем матче.