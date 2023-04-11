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  4. Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 09:48 |
2229
8

Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»

Дисквалификация игрока подошла к завершению

11 апреля 2023, 09:48 |
2229
8
Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил дисквалификацию лидера команды Виталия Буяльского, который получил красную карточку за оскорбление арбитра после матча с «Днепром-1».

«Кто лидер «Динамо»? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается».

«Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка», — сказал Суркис.

Буяльский уже отбыл дисквалификацию и может вернуться в следующем матче.

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Динамо Киев Игорь Суркис Виталий Буяльский
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 8
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shoko
Якщо б ці його емоції були в епізоді,я вважаю,арбітр розуміючи що він неправомірно витягує з  красної гравця Дніпра зробив би вигляд що нічого й не чув.Але якщо гравець після фінального свистка,осмислено,з холодною головою демонстративно підходить на камери і обматюковує - це низький професіоналізм гравця. В першу чергу він підводить свою команду і своїх гравців. Не розуміти що за це буде червона і дискваліфікація неможливо,він свої особисті амбіції втамував,а команду при цьому підвів.
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+6
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Перець
А якщо б той утирок зломав ногу, теж мав промовчати, а так все по ділу, а суддя поц !
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+2
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olex.mykhailov
Буяльський вже не перший раз так поводиться! Згідний, що порушення проти нього було навмисним і він міг отримати травму! Але якщо ти професіонал, то і в цій ситуації після матчу мав би і поводитись як професіонал! Можливо такі моменти присутні постійно, тому його і в збірну певний час не викликали!? Йому варто переглянути певні моменти своєї поведінки
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