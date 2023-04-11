Игорь СУРКИС: «Буяльский не должен был никого оскорблять»
Дисквалификация игрока подошла к завершению
Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил дисквалификацию лидера команды Виталия Буяльского, который получил красную карточку за оскорбление арбитра после матча с «Днепром-1».
«Кто лидер «Динамо»? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается».
«Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка», — сказал Суркис.
Буяльский уже отбыл дисквалификацию и может вернуться в следующем матче.
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