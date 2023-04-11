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Сборная УКРАИНЫ
11 апреля 2023, 06:09 |
134
0

Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля в 19:00 в Таллинне проходит товарищеский матч женских сборных

11 апреля 2023, 06:09 |
134
0
Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

11 апреля в 19:00 в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена» проходит товарищеский матч между женскими сборными Эстонии и Украины.

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Сборная Украины проводит первый в этом году учебно-тренировочный сбор, который начался 3 апреля в польском городке Сувалки, а с 9 апреля продолжается в Таллинне.

Это будет первый поединок сине-желтых на этапе подготовки к официальным играм женской Лиги наций.

Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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