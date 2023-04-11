Сборная УКРАИНЫ11 апреля 2023, 06:09 |
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Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
11 апреля в 19:00 в Таллинне проходит товарищеский матч женских сборных
11 апреля 2023, 06:09 |
134
0
11 апреля в 19:00 в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена» проходит товарищеский матч между женскими сборными Эстонии и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины проводит первый в этом году учебно-тренировочный сбор, который начался 3 апреля в польском городке Сувалки, а с 9 апреля продолжается в Таллинне.
Это будет первый поединок сине-желтых на этапе подготовки к официальным играм женской Лиги наций.
Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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