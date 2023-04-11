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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «У команд Гвардиолы всегда свой уникальный стиль»
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 11 апреля 2023, 05:32
125
0

Томас ТУХЕЛЬ: «У команд Гвардиолы всегда свой уникальный стиль»

Наставник «Баварии» – о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити»

11 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 11 апреля 2023, 05:32
125
0
Томас ТУХЕЛЬ: «У команд Гвардиолы всегда свой уникальный стиль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«У команд Пепа всегда свой уникальный стиль. Попытаемся найти способы навязывать «Сити» борьбу как с мячом, так и без мяча. Нам надо провести идеальный матч. Мы изучали «Сити» последние несколько недель. Я работал в Англии и полагаю, мы представляем, чего ожидать. Мы можем не дать «Сити» чересчур доминировать.

Мы очень ждем этого матча, это огромный вызов. Мы хотим иметь такие тесты. Чтобы иметь шанс добиться успеха, надо отталкиваться от наших последних результатов. Понять, как будет играть «Сити», достаточно просто. Влияние Пепа на команду после шести-семи лет работы очевидно. Это очень атакующий соперник, который набрал хорошую форму», - сказал Тухель.

Матч «Манчестер Сити» – «Бавария» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Томас Тухель Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов
Источник УЕФА
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