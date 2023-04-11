Руслан РОТАНЬ: «Полоса ничьих немного подкашивает моральное состояние»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Тяжело комментировать, особенно когда полоса ничьих немного подкашивает моральное состояние, но мы всегда должны выходить из этой ситуации вместе. Я считаю, что мы на правильном пути. Да, когда мяч не лезет - это обидно и неприятно, но в этом компоненте и характер, и воля к победе.

Мы должны еще прибавлять, больше стремиться к победе. Что касается самой игры, то у меня нет претензий к ребятам, кроме 20 минут во второй половине первого тайма, когда мы сели после очень качественных первых 25 минут. Нам нужно с этим бороться, ведь это проблема характера - нам что-то не удается, мы не смогли забить...

Мне очень не нравится такая психология, я хочу изменить ее и постараюсь сделать это как можно скорее. Потому что нельзя, когда не забиваешь момент, владеешь мячом, когда ты настырный, сразу агрессивно вступаешь в отбор, а потом просто садишься и прячешься. Такого у нас не может быть. Для отдыха у нас есть 15 минут в перерыве.

Ребята хотели, но надо реализовывать моменты, особенно те, которые были во втором тайме, когда уже играли в большинстве. Что касается «Черноморца», это очень организованная команда. Мы их очень хорошо изучили.

Играли с хорошей командой, результат такой, какой он есть, поэтому должны принять его», - сказал Ротань.