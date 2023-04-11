Сергей КОВАЛЕЦ: «Не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– До пропущенного гола создавалось такое впечатление, что «Ингулец» устраивала ничья в этом матче. Что вы можете сказать?

– Мы играли против хорошей команды, которая ставит перед собой задачу играть в Лиге Европы, Лиге чемпионов. К сожалению, мы не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были. Но эта игра уже кончилась, у нас еще много матчей. Готовимся к следующим футбольным баталиям, которые ждут нас впереди. Хотел бы поздравить всех сегодня с праздником Благовещения. Важно, чтобы война окончилась. Благодаря ВСУ мы играем в футбол, стараемся развиваться. И надеемся на то, что Боженька нам поможет, наступит мир и будет наша победа.

– Из предыдущих четырех матчей вы выиграли три, добыли девять очков. Чего вам сегодня не хватило?

– Забитого мяча.

– Может, характера не хватило?

– Характер как раз был, игроки хотели выиграть сегодня. Но повезло больше сегодня хозяевам.