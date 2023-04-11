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Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 02:28 | Обновлено 11 апреля 2023, 03:01
33
0

Владимир ШАРАН: «Этот период нужно перетерпеть»

Пресс-конференция наставника «Миная» после поражения от «Динамо»

11 апреля 2023, 02:28 | Обновлено 11 апреля 2023, 03:01
33
0
Владимир ШАРАН: «Этот период нужно перетерпеть»
ФК Динамо Киев. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов после поражения от киевского «Динамо» (0:2) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Хочу поздравить «Динамо» с заслуженной победой. Первые 20 минут поединка мы вообще провалили, потом ребята собрались, но, к большому сожалению, пропустили мяч. «Динамо» могло забивать раньше после хороших комбинаций или когда Лонвейк попал в перекладину. Во втором тайме мы стали играть более агрессивно, встречать соперника повыше, и в принципе, первые 15 минут провели неплохо, но имя «Динамо» говорит само за себя. Им удался выход из-под прессинга, мы получили второй мяч в свои ворота, после чего матч уже доигрывался, хотя в конце встречи мы заслуживали того, чтобы отличиться, в частности, после стандартных положений, и когда Гончар выходил к воротам сбоку.

Повторюсь, «Динамо» заслуженно победило, и мы будем уже готовиться к следующим поединкам. У каждой команды свои задачи. Мы понимаем, какие они у «Динамо» и хорошо знаем свои. К каждому поединку мы готовимся очень тщательно, несмотря на то, это «Динамо», «Шахтер», «Заря» или какая-то другая команда, которая находится внизу турнирной таблицы. Впереди еще 10 игр, надеюсь, свою задачу мы все-таки выполним.

– Почему были заменены Шишка и Гечев, а также Немчанинов в конце поединка?
– Первые двое были заменены в перерыве, потому что, к сожалению, не выполнили установку на игру. Немчанинов – потому что мы перестроились на игру в четыре защитника, а начинали поединок с тремя центральными. Не все наши ребята находятся в оптимальных кондициях. В прошлом году, когда мы играли первый круг чемпионата, у нас был стабильный состав, когда присутствовали Хахлев и Кулиев. За счет этого мы показывали достаточно хорошую игру. Они ослабили нашу команду.

В последнее время мы играем с тремя центральными защитниками. Кроме того, Вишневский и Воробчак после травм еще не набрали оптимальные кондиции и не могут выйти на поле в стартовом составе. Поэтому у нас сейчас такая ситуация, этот период нужно перетерпеть, чтобы мы снова увидели тот состав и ту игру, которые, полагаю, были достаточно неплохими для такой команды, как «Минай» в первом круге.

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Динамо Киев Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай
Источник ФК Динамо Киев
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