Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной

В матче 28-го тура испанской Примеры каталонские «Барселона» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поединок в стартовом составе и отыграл 71 минуту.

Авторитетный портал SofaScore поставил 25-летнему украинцу среднюю оценку 6,8.

Самую высокую оценку получил центральный защитник «Жироны» Давид Лопес – 7,9.