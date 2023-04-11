Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Испания
11 апреля 2023, 02:02 | Обновлено 11 апреля 2023, 02:09
630
0

Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной

Украинский хавбек получил 6,8 от SofaScore

11 апреля 2023, 02:02 | Обновлено 11 апреля 2023, 02:09
630
0
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 28-го тура испанской Примеры каталонские «Барселона» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поединок в стартовом составе и отыграл 71 минуту.

Авторитетный портал SofaScore поставил 25-летнему украинцу среднюю оценку 6,8.

Самую высокую оценку получил центральный защитник «Жироны» Давид Лопес – 7,9.

По теме:
Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
Барселона – Жирона. Цыганков – у основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цыганков Барселона - Жирона Барселона Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу SofaScore
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо
Футбол | 10 апреля 2023, 19:56 7
Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо
Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо

Футболист неплохо проявил себя на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд

Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Футбол | 10 апреля 2023, 18:25 20
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»

Джейми Каррагер раскритиковал игру украинца против «Ливерпуля»

Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Футбол | 10.04.2023, 13:11
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Баскетбол | 10.04.2023, 20:01
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец
Футбол | 11.04.2023, 02:30
Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец
Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
09.04.2023, 21:10 12
Футбол
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 13
Футбол
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
09.04.2023, 12:19 4
Бокс
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 6
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
09.04.2023, 18:17 3
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности