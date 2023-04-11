Испания11 апреля 2023, 02:02 | Обновлено 11 апреля 2023, 02:09
630
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Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Украинский хавбек получил 6,8 от SofaScore
11 апреля 2023, 02:02 | Обновлено 11 апреля 2023, 02:09
630
0
В матче 28-го тура испанской Примеры каталонские «Барселона» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 0:0.
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поединок в стартовом составе и отыграл 71 минуту.
Авторитетный портал SofaScore поставил 25-летнему украинцу среднюю оценку 6,8.
Самую высокую оценку получил центральный защитник «Жироны» Давид Лопес – 7,9.
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