Лига чемпионов11 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:40
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Гонсалу РАМУШ: «Нас ждет большой поединок против потрясающей команды»
Нападающий «Бенфики» – о предстоящем матче с «Интером»
11 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:40
34
0
Форвард португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого матча с итальянским «Интером» В 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Любой матч на этом этапе особенный. Нас ждет большой поединок против потрясающей команды. Постараемся сыграть как можно лучше. Командный дух крепок как никогда», - сказал Рамуш.
Матч «Бенфика» – «Интер» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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