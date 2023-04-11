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  4. Гонсалу РАМУШ: «Нас ждет большой поединок против потрясающей команды»
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:40
34
0

Гонсалу РАМУШ: «Нас ждет большой поединок против потрясающей команды»

Нападающий «Бенфики» – о предстоящем матче с «Интером»

11 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:40
34
0
Гонсалу РАМУШ: «Нас ждет большой поединок против потрясающей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Форвард португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого матча с итальянским «Интером» В 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Любой матч на этом этапе особенный. Нас ждет большой поединок против потрясающей команды. Постараемся сыграть как можно лучше. Командный дух крепок как никогда», - сказал Рамуш.

Матч «Бенфика» – «Интер» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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