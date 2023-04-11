Гонсалу РАМУШ: «Нас ждет большой поединок против потрясающей команды»

Форвард португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого матча с итальянским «Интером» В 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Любой матч на этом этапе особенный. Нас ждет большой поединок против потрясающей команды. Постараемся сыграть как можно лучше. Командный дух крепок как никогда», - сказал Рамуш.

Матч «Бенфика» – «Интер» состоится во вторник, 11 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.