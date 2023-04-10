Деньги не пахнут? Спонсором Бешикташа станет рашистский газпром
Заканчивается многолетнее сотрудничество между «Бешикташем» и Vodafone
Турецкий «Бешикташ» подпишет пятилетнее соглашение с газпромом, крупнейшей газораспределительной компанией рашистской страны.
Многолетнее сотрудничество между «Бешикташем» и Vodafone заканчивается в конце текущего сезона.
Бешикташ, получивший 29 млн долларов за 5-летнюю рекламу и 116 млн долларов за 15-летние права на название стадиона, готовится сменить спонсора и подписать контракт с газпромом.
После того, как немецкий «Шальке» прекратил контракт с газпромом из-за российско-украинской войны, крупнейшая российская компания решила перенести свою спонсорскую деятельность в другую страну.
Вице-президент клуба «Бешикташ» Серхан Четинсая на следующей неделе посетит рф по приглашению председателя правления газпрома алексея миллера.
Согласно достигнутому 5-летнему соглашению, «Бешикташ» получит 60 млн евро за 3-летнее спонсорство и смену названия стадиона. Затем стороны обсудят детали последних двух лет контракта.
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