Шальке расторг контракт с Газпромом

Совет директоров ФК «Шальке 04» с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства с «Газпромом».
Немецкий клуб работал с российской энергетической компанией с 2006 года.
Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера.
Источник — ФК Шальке
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