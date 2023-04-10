ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
Ранее Леоненко неоднозначно высказался по поводу Александра Зинченко
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко посмеялся над футбольным экспертом Виктором Леоненко, который неоднозначно высказался в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.
Евгений Левченко написал в Твиттере: «Какое же оно глупое и вонючее».
Ранее Виктор Леоненко отреагировал на слезы Зинченко после матча «Арсенала» против «Ливерпуля» (2:2):
«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей? Человек сидит и просто ноет. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных. Честно, я в шоке»
Яке ж воне дурне і вонюче 🤦🏽♂️🤮Віктор Леоненко: «Не розумію, чому сльози Зінченка не викликають огиди у людей»— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 10, 2023
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