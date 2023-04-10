ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко посмеялся над футбольным экспертом Виктором Леоненко, который неоднозначно высказался в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

Евгений Левченко написал в Твиттере: «Какое же оно глупое и вонючее».

Ранее Виктор Леоненко отреагировал на слезы Зинченко после матча «Арсенала» против «Ливерпуля» (2:2):

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей? Человек сидит и просто ноет. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных. Честно, я в шоке»