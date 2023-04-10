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  4. ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 23:07
1730
2

ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»

Ранее Леоненко неоднозначно высказался по поводу Александра Зинченко

10 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 23:07
1730
2
ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко расстроен

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко посмеялся над футбольным экспертом Виктором Леоненко, который неоднозначно высказался в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

Евгений Левченко написал в Твиттере: «Какое же оно глупое и вонючее».

Ранее Виктор Леоненко отреагировал на слезы Зинченко после матча «Арсенала» против «Ливерпуля» (2:2):

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей? Человек сидит и просто ноет. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных. Честно, я в шоке»

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Виктор Леоненко Евгений Левченко Ливерпуль - Арсенал
Источник Twitter
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Комментарии 2
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myroslavmail
Леоненко це просто лайно яке смердить і все, головне його не чіпати і триматися на відстані
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0
Gargantua
при всей антипатии к Леоненко, но в данном случае его каммент глупый, а каммент Левченко откровенно хамский.
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0
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