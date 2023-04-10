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  4. Алессандро БАСТОНИ: «Будем сдерживать Бенфику так же, как Барселону»
Лига чемпионов
10 апреля 2023, 21:29 |
67
0

Алессандро БАСТОНИ: «Будем сдерживать Бенфику так же, как Барселону»

Защитник «Интера» – о матче четвертьфинала Лиги чемпионов

10 апреля 2023, 21:29 |
67
0
Алессандро БАСТОНИ: «Будем сдерживать Бенфику так же, как Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 апреля):

«У нас есть понимание того, что это большая возможность. «Интер» не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 лет. Завтра мы будем играть футбольный матч, с той радостью, которую приносит этот спорт.

Конечно, напряжение есть, но мне нравится помнить, что это просто футбольный матч. Мы должны сыграть с любовью и страстью.

Мы отдаемся на 100% во всех турнирах. В чемпионате мы всегда играли с правильным настроем, но не всегда получали в награду за это хороший результат.

У «Бенфики» очень сильные игроки, но мы будем сдерживать их так де, как сдерживали «Барселону». Мы должны действовать очень компактно. Этот матч может дать очень многое на ментальном уровне для заключительной части сезона. В том числе и для чемпионата, где нам нужно попасть в топ-4».

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Алессандро Бастони Интер Милан Бенфика Бенфика - Интер Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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