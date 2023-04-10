Сыграет на Камп Ноу. Цыганков – в основе Жироны на матч с Барселоной

Сегодня, 10 апреля «Жирона» в 28-м туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут матча.

Составы команд:

«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски

«Жирона»: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес, Ориоль, Иван Мартин, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Тони Вилья