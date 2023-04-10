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  4. Сыграет на Камп Ноу. Цыганков – в основе Жироны на матч с Барселоной
Испания
10 апреля 2023, 21:00 |
736
5

Сыграет на Камп Ноу. Цыганков – в основе Жироны на матч с Барселоной

Украинец выйдет на поле с первых минут

10 апреля 2023, 21:00 |
736
5
Сыграет на Камп Ноу. Цыганков – в основе Жироны на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 10 апреля «Жирона» в 28-м туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут матча.

Составы команд:

«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски

«Жирона»: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес, Ориоль, Иван Мартин, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Тони Вилья

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Виктор Цыганков Жирона Барселона Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Calm
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+3
Burevestnik
головне щоб Віктор не пересікався на полі з Гаві, бо той уміло б'є по ногам не тільки противників, а й своїх одноклубників на тренуваннях
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+2
Remark
у Запасного сегодня очередной траур. Наверно, опять с леоненко будут горе заливать)
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0
Nick.Grabowski
Грати в ЛаЛізі - це кожні 2 тижні матч рівня єврокубків при заповнених трибунах.
Такий майстерний футбольний актор як Вітя Циганков цього заслуговує.
Зараз футбол не дивлюсь через війну. Але радий за Віктора. Він заслужив грати в топовому футбольному театрі.
Його техніка та культура гри - це ЛаЛіга. Його переможний гол збірній Іспанії в Києві - це шедевр футболу, технічно надзвичайно важкий та видовищний. 
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0
Alex T
Ждем результативного действия 
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0
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