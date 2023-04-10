Испания10 апреля 2023, 21:00 |
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Сыграет на Камп Ноу. Цыганков – в основе Жироны на матч с Барселоной
Украинец выйдет на поле с первых минут
10 апреля 2023, 21:00 |
736
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Сегодня, 10 апреля «Жирона» в 28-м туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут матча.
Составы команд:
«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски
«Жирона»: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес, Ориоль, Иван Мартин, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Тони Вилья
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Такий майстерний футбольний актор як Вітя Циганков цього заслуговує.
Зараз футбол не дивлюсь через війну. Але радий за Віктора. Він заслужив грати в топовому футбольному театрі.
Його техніка та культура гри - це ЛаЛіга. Його переможний гол збірній Іспанії в Києві - це шедевр футболу, технічно надзвичайно важкий та видовищний.