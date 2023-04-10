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  4. Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого
Бразилия
10 апреля 2023, 20:29 | Обновлено 10 апреля 2023, 20:49
1205
0

Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого

Бывший коуч «Шахтера» привел «одинокую звезду» к триумфу в Кубке Рио

10 апреля 2023, 20:29 | Обновлено 10 апреля 2023, 20:49
1205
0
Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого
botafogo.com.br

«Ботафого» под руководством бывшего наставника «Шахтера» Луиша Каштру стал победителем Кубка Рио.

В финале «одинокая звезда» со счетом 5:2 обыграла «Аудакс Рио».

Для Луиша Каштру этот трофей стал первым вместе с «Ботафого». Всего же эта команда побеждала в Кубке Рио восемь раз в истории, что меньше только, чем у «Васко да Гама» (11 титулов) и «Фламенго» (9).

Благодаря победе в Кубке Рио «Ботафого» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Бразилии-2024.

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Ботафого Луиш Каштру Кубок Рио Аудакс Рио
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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