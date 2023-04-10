Бразилия10 апреля 2023, 20:29 | Обновлено 10 апреля 2023, 20:49
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Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого
Бывший коуч «Шахтера» привел «одинокую звезду» к триумфу в Кубке Рио
10 апреля 2023, 20:29 | Обновлено 10 апреля 2023, 20:49
1205
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«Ботафого» под руководством бывшего наставника «Шахтера» Луиша Каштру стал победителем Кубка Рио.
В финале «одинокая звезда» со счетом 5:2 обыграла «Аудакс Рио».
Для Луиша Каштру этот трофей стал первым вместе с «Ботафого». Всего же эта команда побеждала в Кубке Рио восемь раз в истории, что меньше только, чем у «Васко да Гама» (11 титулов) и «Фламенго» (9).
Благодаря победе в Кубке Рио «Ботафого» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Бразилии-2024.
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