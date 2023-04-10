Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого

«Ботафого» под руководством бывшего наставника «Шахтера» Луиша Каштру стал победителем Кубка Рио.

В финале «одинокая звезда» со счетом 5:2 обыграла «Аудакс Рио».

Для Луиша Каштру этот трофей стал первым вместе с «Ботафого». Всего же эта команда побеждала в Кубке Рио восемь раз в истории, что меньше только, чем у «Васко да Гама» (11 титулов) и «Фламенго» (9).

Благодаря победе в Кубке Рио «Ботафого» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Бразилии-2024.