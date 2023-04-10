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  4. Аталанта может уволить Гасперини
Италия
10 апреля 2023, 20:32 |
673
0

Аталанта может уволить Гасперини

Работу тренера оценят в конце сезона

10 апреля 2023, 20:32 |
673
0
Аталанта может уволить Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини может быть уволен с поста главного тренера «Аталанты» в конце нынешнего сезона. По информации итальянских СМИ, это произойдет в том случае, если «Аталанта» второй год подряд не выйдет в еврокубки.

На данный момент «Аталанта» идет в Серии А на шестом месте, которое дает право участвовать в Лиге конференций. Гасперини работает с «Аталантой» с лета 2016 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в услугах 65-летнего итальянца заинтересован «Атлетико» Мадрид.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта
Источник Tuttomercatoweb
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