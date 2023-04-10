Аталанта может уволить Гасперини

Джан Пьеро Гасперини может быть уволен с поста главного тренера «Аталанты» в конце нынешнего сезона. По информации итальянских СМИ, это произойдет в том случае, если «Аталанта» второй год подряд не выйдет в еврокубки.

На данный момент «Аталанта» идет в Серии А на шестом месте, которое дает право участвовать в Лиге конференций. Гасперини работает с «Аталантой» с лета 2016 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в услугах 65-летнего итальянца заинтересован «Атлетико» Мадрид.