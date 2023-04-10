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  4. Кингсли КОМАН: «Знаем, что можем победить Манчестер Сити»
Лига чемпионов
10 апреля 2023, 20:14 |
423
0

Кингсли КОМАН: «Знаем, что можем победить Манчестер Сити»

Вингер «Баварии» – о противостоянии с «Манчестер Сити»

10 апреля 2023, 20:14 |
423
0
Кингсли КОМАН: «Знаем, что можем победить Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (11 апреля):

«Мы выиграли все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне. Это немного странно, ведь мы играли против таких хороших команд. «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом стал еще лучше в атаке, плюс у них много хороших игроков на флангах. Они имеют очень сплоченную команду, как и у нас.

Мы должны защищаться с большим количеством энергии и быть очень мотивированными, играть с уверенностью, желанием и просто отдавать все ради победы. Если мы в форме, все может произойти. Мы знаем, что можем победить, но должны сделать все для этого».

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Кингсли Коман Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов
Источник УЕФА
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