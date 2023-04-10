Кингсли КОМАН: «Знаем, что можем победить Манчестер Сити»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (11 апреля):

«Мы выиграли все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне. Это немного странно, ведь мы играли против таких хороших команд. «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом стал еще лучше в атаке, плюс у них много хороших игроков на флангах. Они имеют очень сплоченную команду, как и у нас.

Мы должны защищаться с большим количеством энергии и быть очень мотивированными, играть с уверенностью, желанием и просто отдавать все ради победы. Если мы в форме, все может произойти. Мы знаем, что можем победить, но должны сделать все для этого».