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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»
Германия
10 апреля 2023, 19:42 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:50
167
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»

Испанец – о своей работе во главе мюнхенского клуба

10 апреля 2023, 19:42 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:50
167
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матчей своей команды с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов вспомнил три года работы (2013-2016) в мюнхенской команде и дал оценку недавней тренерской рокировке в стане немецкого коллектива.

«Назначение Тухеля меня удивило, как и увольнение Нагельсманна. Я не могу сказать, что думаю на самом деле. Когда увольняют одного тренера, а у второго все начинает получаться, люди говорят, что было принято хорошее решение. В обратном случае они скучают по прежнему тренеру. Оба тренера креативные. Было бы сложно против Нагельсманна, будет сложно против Тухеля.

В моем родном городе, в моей стране, в моем клубе начать болбоем и в итоге стать главным тренером – это мечта. Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.

Когда я переходил в «Манчестер Сити», то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», – заявил Гвардиола

Во вторник, 11 апреля, в Манчестере состоится первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией», начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 1
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Gambie
Классно работал в Баварии .Неясно только было зачем он Тимощука ставил .Он же абсолютный ноль 
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