Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый сезон очень хочу выиграть ЛЧ с Манчестер Сити»
Пока наставник не добился своей главной цели в команде
Во вторник «Манчестер Сити» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Тренер Хосеп Гвардиола надеется, что этот сезон станет триумфальным для команды в еврокубке.
«Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». Мы снова попробуем сделать это, а завтра сыграем с элитным соперником. Каждый год меня спрашивают про победу в ЛЧ».
«Я это понимаю. Мы стараемся каждый сезон добиться цели и выиграть трофей. Моя мечта живет, но это не значит, что у нас все получится».
«Проиграл Тухелю в финале в 2021 году? Такое случается. Мы попробуем снова», – сказал Гвардиола.
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