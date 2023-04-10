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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый сезон очень хочу выиграть ЛЧ с Манчестер Сити»
Лига чемпионов
10 апреля 2023, 16:14 |
240
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый сезон очень хочу выиграть ЛЧ с Манчестер Сити»

Пока наставник не добился своей главной цели в команде

10 апреля 2023, 16:14 |
240
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый сезон очень хочу выиграть ЛЧ с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Во вторник «Манчестер Сити» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Тренер Хосеп Гвардиола надеется, что этот сезон станет триумфальным для команды в еврокубке.

«Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». Мы снова попробуем сделать это, а завтра сыграем с элитным соперником. Каждый год меня спрашивают про победу в ЛЧ».

«Я это понимаю. Мы стараемся каждый сезон добиться цели и выиграть трофей. Моя мечта живет, но это не значит, что у нас все получится».

«Проиграл Тухелю в финале в 2021 году? Такое случается. Мы попробуем снова», – сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Бавария Лига чемпионов Пеп Гвардиола
Источник BBC
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