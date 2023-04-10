Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый сезон очень хочу выиграть ЛЧ с Манчестер Сити»

Во вторник «Манчестер Сити» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Тренер Хосеп Гвардиола надеется, что этот сезон станет триумфальным для команды в еврокубке.

«Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». Мы снова попробуем сделать это, а завтра сыграем с элитным соперником. Каждый год меня спрашивают про победу в ЛЧ».

«Я это понимаю. Мы стараемся каждый сезон добиться цели и выиграть трофей. Моя мечта живет, но это не значит, что у нас все получится».

«Проиграл Тухелю в финале в 2021 году? Такое случается. Мы попробуем снова», – сказал Гвардиола.