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Лига чемпионов
10 апреля 2023, 19:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:46
38
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика – Интер

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2023, 19:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:46
38
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию игры можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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