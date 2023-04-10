Лига чемпионов10 апреля 2023, 19:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:46
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика – Интер
Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву
10 апреля 2023, 19:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:46
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11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию игры можно будет посмотреть на MEGOGO.
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