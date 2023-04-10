11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию игры можно будет посмотреть на MEGOGO.