Англия10 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:30
417
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Манчестер Юнайтед рискует потерять перспективного вингера
Эланга задумался о другом клубе
10 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:30
417
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Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга предстоящим летом готов уйти из команды.
20-летний шведский вингер хочет получить новый вызов в своей карьере. Сообщается, будто на Элангу претендует сразу 12 различных клубов.
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В нынешнем сезоне Антони Эланга, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро, провел за «МЮ» во всех турнирах 24 матча, сделал 2 ассиста.
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