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Англия
10 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:30
417
0

Манчестер Юнайтед рискует потерять перспективного вингера

Эланга задумался о другом клубе

10 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:30
417
0
Манчестер Юнайтед рискует потерять перспективного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Эланга

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга предстоящим летом готов уйти из команды.

20-летний шведский вингер хочет получить новый вызов в своей карьере. Сообщается, будто на Элангу претендует сразу 12 различных клубов.

В нынешнем сезоне Антони Эланга, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро, провел за «МЮ» во всех турнирах 24 матча, сделал 2 ассиста.

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Антони Эланга Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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