Манчестер Юнайтед рискует потерять перспективного вингера

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга предстоящим летом готов уйти из команды.

20-летний шведский вингер хочет получить новый вызов в своей карьере. Сообщается, будто на Элангу претендует сразу 12 различных клубов.

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В нынешнем сезоне Антони Эланга, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро, провел за «МЮ» во всех турнирах 24 матча, сделал 2 ассиста.