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Англия
07 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:18
51
0

Тен Хаг планирует оставить Забитцера в Манчестер Юнайтед

Права на 29-летнего полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии»

07 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:18
51
0
Тен Хаг планирует оставить Забитцера в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забітцер

Нидерландский рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует оставить в команде австрийского полузащитника Марселя Забитцера на будущий сезон. Тренер уже заявил о своем желании менеджменту манчестерского клуба.

Напомним, что австриец является игроком «красных дьяволов» лишь в рамках арендного соглашения, а оно подойдет к концу уже в завершении сезона текущего. Права на 29-летнего полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии».

В этом сезоне на счету австрийца всего один гол за «Манчестер Юнайтед».

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Марсель Забитцер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник 90min
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