Тен Хаг планирует оставить Забитцера в Манчестер Юнайтед
Права на 29-летнего полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии»
Нидерландский рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует оставить в команде австрийского полузащитника Марселя Забитцера на будущий сезон. Тренер уже заявил о своем желании менеджменту манчестерского клуба.
Напомним, что австриец является игроком «красных дьяволов» лишь в рамках арендного соглашения, а оно подойдет к концу уже в завершении сезона текущего. Права на 29-летнего полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии».
В этом сезоне на счету австрийца всего один гол за «Манчестер Юнайтед».
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