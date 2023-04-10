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  4. Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Англия
10 апреля 2023, 19:04 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:11
4967
7

Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение

«Горожане» недовольны трансфером украинского игрока

10 апреля 2023, 19:04 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:11
4967
7
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус и Александр Зинченко (справа)

В стане «Манчестер Сити» принято принципиальное решение о прекращении любых контактов с лондонским «Арсеналом» относительно продажи игроков основного состава.

Как известно, ранее «горожане» продали «канонирам» украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэла Жезуса. В «Сити» сделками были удовлетворены. Однако сейчас, когда Зинченко и Жезус стали лидерами лондонцев, которые ведут с «горожанами» борьбу за чемпионство в АПЛ, они хотят пересмотреть свою трансферную политику.

Сообщается, что в предстоящее летнее трансферное окно «Ман Сити» отклонит любые предложения от «Арсенала».

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ лидирует после 30 туров, имея 73 очка. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку и отстает от «канониров» на 6 пунктов, но имеет одну игру в запасе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Жезус трансферы Манчестер Сити Арсенал Лондон
Источник Football Insider
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Комментарии 7
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andre_lui
Отож...Продавайте Ліверу чи Юнайтед Мабуть краще в інший чемпіонат - там шанси зустрітися лише в еврокубках
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+4
Gambie
Вообще порой поражаешься трансферной политикой Мансити .Купить грилиша за 100 и продать Зинченко за 30 и Джезуса за 40 надо умудриться .Это были лучшие также каки Конселу которого почему-то продали в Баварию 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Иван Качура
А самі забули, як з Арсеналу гравців купували? Не команда, а мішок нафтовалюти. Пам'ятаю ті часи, коли Манчестер Сіті були середняками АПЛ.
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+1
Mykhailo Stepanov
ага..МЮ продавайте, клоуны
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+1
Burevestnik
Розглянувши заявку МанСіті прийнято рішення  АПЛ: 
"заборонити купівлю-продаж гравців між командами, які зайняли по результатам минулого сезону з 1-го по 10 місце"
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0
Springfield
Скоро Шурик приедет мстить, если его выпустят из бана.
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0
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