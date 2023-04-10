Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение

В стане «Манчестер Сити» принято принципиальное решение о прекращении любых контактов с лондонским «Арсеналом» относительно продажи игроков основного состава.

Как известно, ранее «горожане» продали «канонирам» украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэла Жезуса. В «Сити» сделками были удовлетворены. Однако сейчас, когда Зинченко и Жезус стали лидерами лондонцев, которые ведут с «горожанами» борьбу за чемпионство в АПЛ, они хотят пересмотреть свою трансферную политику.

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Сообщается, что в предстоящее летнее трансферное окно «Ман Сити» отклонит любые предложения от «Арсенала».

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ лидирует после 30 туров, имея 73 очка. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку и отстает от «канониров» на 6 пунктов, но имеет одну игру в запасе.