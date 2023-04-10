Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ

В воскресенье, 9 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Ливерпуль» и «Арсенал».

Встреча, состоявшаяся на домашней арене «красных» – стадионе «Энфилд», завершилась вничью 2:2. «Канониры» с украинцем Александром Зинченко вели в счете 2:0 по ходу первого тайма, но преимущество в итоге не удержали.

В матче игроки «Ливерпули» нанесли 19 ударов из штрафной «Арсенала». Это стало антирекордом для «канониров» в одной игре АПЛ с момента появления соответствующей статистики, начиная с сезона-2003/2004.