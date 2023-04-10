Англия10 апреля 2023, 04:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 04:59
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Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
«Арсенал» провел на «Энфилде» противоречивый матч
10 апреля 2023, 04:43 | Обновлено 10 апреля 2023, 04:59
749
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В воскресенье, 9 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Ливерпуль» и «Арсенал».
Встреча, состоявшаяся на домашней арене «красных» – стадионе «Энфилд», завершилась вничью 2:2. «Канониры» с украинцем Александром Зинченко вели в счете 2:0 по ходу первого тайма, но преимущество в итоге не удержали.
В матче игроки «Ливерпули» нанесли 19 ударов из штрафной «Арсенала». Это стало антирекордом для «канониров» в одной игре АПЛ с момента появления соответствующей статистики, начиная с сезона-2003/2004.
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