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  4. Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Англия
10 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:22
5979
15

Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»

Джейми Каррагер раскритиковал игру украинца против «Ливерпуля»

10 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:22
5979
15
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о результативной ошибке Александра Зинченко в концовке матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2). Напомним, украинец позволил Тренту Александру-Арнольду улучшить позицию и отдать затем голевую передачу на Роберто Фирмино, гол которого лишил «канониров» победы.

«Я не могу прекратить думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, ты должен быть более агрессивным. Нельзя допускать такого. Зинченко должен играть более интенсивно, а он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему пробросили мяч между ног», – заявил Каррагер.

Ранее Александр Зинченко дал оценку результату поединка с «Ливерпулем».

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Джейми Каррагер Александр Зинченко
Источник Football London
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Комментарии 15
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Иван Качура
Кому як не Каррагеру нагадати скільки чемпіонських медалей АПЛ у нього є, йому видніше як викладаються чемпіони 🙂
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
можна подумати, що в штрафному і воротарському майданчику був лише Зіна, воротар МС і гравці Лівера, всі інші тут ні при чому і "держати"  Фірміно не обов'язково - там є Зіна...
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+2
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Mykhailo Stepanov
это не ошибка, это *уйня....а вот Кариус ошибся в свое время, это то ошибка!
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+1
Gargantua
Ливерпуль их обыграл вчистую, ошибались все может кроме Рамсдейла. Ливерпуль был на голову выше. Но именно ошибка Зинченко стала голевой, потому о ней много говорят.
а вообще по игре заслуженой была бы крупная победа Ливерпуля.
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+1
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Gambie
Дело в том что была конечно ошибка Зинченко .Он не защитник и у него нет навыков игры в защите .Но взвалить всю вину за ничью на Зинченко глупо.Ливерпуль имел массу моментов и ещё пенальти не забил .если уж и была фатальная ошибка то это не здесь а у Стивена Джерарда когда Ливерпуль шел явно чемпионы и Джерард вдруг упал в середине поля и Челси забили после чего мансити обогнал Ливерпуль и стал чемпионом 
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+1
aleks8-48
 Зину за матч только раз обыграли таким образом .
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0
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Springfield
Трент не лох.
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0
vbrjkf
Гра проти збірної Англії показала його рівень.
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-2
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