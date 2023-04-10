Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о результативной ошибке Александра Зинченко в концовке матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2). Напомним, украинец позволил Тренту Александру-Арнольду улучшить позицию и отдать затем голевую передачу на Роберто Фирмино, гол которого лишил «канониров» победы.

«Я не могу прекратить думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, ты должен быть более агрессивным. Нельзя допускать такого. Зинченко должен играть более интенсивно, а он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему пробросили мяч между ног», – заявил Каррагер.

Ранее Александр Зинченко дал оценку результату поединка с «Ливерпулем».