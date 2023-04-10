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ITF
10 апреля 2023, 18:05 | Обновлено 10 апреля 2023, 18:27
610
1

Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо

Анастасию Соболеву постигла неудача в квалификации

10 апреля 2023, 18:05 | Обновлено 10 апреля 2023, 18:27
610
1
Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева не сможет сыграть в основной сетке турнира серии ITF М60 в швейцарском Кьяссо.

18-летняя уроженка Днепра в первом круге отборочной стадии выяснила отношения с немкой Леной Пападакис (№317 WTA). 24-летняя теннисистка из Германии, которая имеет в квалификации четвертый номер посева, выиграла в двух сетах – 6:3, 6:1.

Напомним, в основе турнира в Кьяссо сыграет украинка Элина Свитолина, которой организаторы предоставили wild card.

ITF М60 Кьяссо. Квалификация. Первый круг

Лена Пападакис (Германия, 4) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:1

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
і знов вся надія на Світоліну
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